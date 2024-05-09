Президент Украины назначил Залужного послом в Великобритании

“Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии”, - говорится в указе.

Валерий Залужный был главкомом ВСУ с 2021 по 2024 год, в частности, когда произошло полномасштабное вторжение РФ в 2022 году. В том же году журнал Time назвал Залужного “железным генералом”.