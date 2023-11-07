Президент Украины: cейчас не время для выборов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении в понедельник, 6 ноября, что время для выборов не подходящее, пока идет война. По словам Зеленского, "сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно и играючи вбрасывать в общество тематику выборов".

Главная задача, которая стоит перед украинским обществом и государством - "сосредоточенность на обороне", сказал Зеленский. "Я считаю, что сейчас не время для выборов", - еще раз подчеркнул президент Украины в конце выступления. Он отметил, что "если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать в единстве, то в государстве есть структуры, способные давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины".