Президент Уганды подписал закон против ЛГБТ — теперь за однополый секс могут казнить

По сравнению с первой версией, принятой угандийским парламентом в марте, из закона исчезла уголовная ответственность за гендерную идентичность, отличную от гетеросексуальной, чего не было ни в каких странах в мире, даже жестко преследующих гомосексуалов.
Депутаты немного отредактировали закон по просьбе президента, но большинство репрессивных положений в нем сохранилось.
Свою неуступчивость депутаты объясняли необходимостью не поддаваться давлению Запада. США, один из крупнейших торговых партнеров Уганды, и правда грозили Кампале "экономическими последствиями" в случае принятия закона.
В частности, в законе, подписанном Мусевени, установлены следующие наказания:
- пожизненное заключение за однополый секс;
- 20 лет тюрьмы за "пропаганду гомосексуальности";
- до 10 лет за "покушение к совершению однополых актов".
Также вводится новый состав преступления — "гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах". Это включает заражение неизлечимым заболеванием, таким как ВИЧ/СПИД, путем однополого секса и однополые контакты с несовершеннолетним или лицом с инвалидностью. За такие действия предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.
Любые формы однополых отношений в стране новым законом запрещаются, как запрещается и любая деятельность, направленная на их поощрение или признание. Это касается и однополых браков.
Для СМИ или неправительственных организаций, ведущих такую деятельность, предусмотрены штрафы и приостановка их функционирования.
Профильные агентства ООН заявили, что новый закон серьезно затруднит борьбу с ВИЧ в Уганде.
"Стигма и дискриминация, связанная с принятием этого акта, уже привели к сокращению доступа к профилактическим и лечебным услугам", — сказано в заявлении UNAIDS, Чрезвычайного плана президента США для помощи больным СПИДом и Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.
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