По оценке Хаависто, Финляндия может получить официальное приглашение для вступления в НАТО в начале следующей недели, в понедельник или вторник. Финальная обработка документов также не займёт больше недели, - сказал глава финского МИД информационному агентству Yle.
Ранее нейтральные Финляндия и Швеция решили присоединиться к блоку НАТО после начала военного вторжения России в Украину. Большинство стран альянса приветствовали это решение. Против выступали Венгрия и Турция. Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО 27 марта. После одобрения Турции препятствий для присоединения Финляндии к НАТО больше нет.
В отношении Швеции Венгрия и Турция пока не вынесли одобрительного вердикта. Венгрия ссылается на вмешательство Швеции в её внутренние дела, а также на необходимость вначале принять собственное антикоррупционное законодательство. Турция требует от Швеции занять более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК) и экстрадировать более 100 курдских активистов, получивших политическое убежище в стране. Анкара обвиняет их в терроризме.
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