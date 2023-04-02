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Президент Турции Реджеп Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации вступления Финляндии в НАТО. Таким образом, уже все страны альянса готовы принять нового члена. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально присоединится к Североатлантическому союзу в ближайшие дни. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что вопрос будет решён не позднее, чем в ближайшие две недели.
Recepas Tayyipas Erdoganas
Recepas Tayyipas Erdoganas
© AFP / Scanpix

По оценке Хаависто, Финляндия может получить официальное приглашение для вступления в НАТО в начале следующей недели, в понедельник или вторник. Финальная обработка документов также не займёт больше недели, - сказал глава финского МИД информационному агентству Yle.

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Ранее нейтральные Финляндия и Швеция решили присоединиться к блоку НАТО после начала военного вторжения России в Украину. Большинство стран альянса приветствовали это решение. Против выступали Венгрия и Турция. Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО 27 марта. После одобрения Турции препятствий для присоединения Финляндии к НАТО больше нет.

В отношении Швеции Венгрия и Турция пока не вынесли одобрительного вердикта. Венгрия ссылается на вмешательство Швеции в её внутренние дела, а также на необходимость вначале принять собственное антикоррупционное законодательство. Турция требует от Швеции занять более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК) и экстрадировать более 100 курдских активистов, получивших политическое убежище в стране. Анкара обвиняет их в терроризме.

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Радио Свобода

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