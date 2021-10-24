"Я дал необходимые распоряжения нашему министру иностранных дел и сказал, что нужно сделать: эти десять послов должны быть немедленно объявлены персонами нон-грата, разберись с этим немедленно", — передают мировые агентства слова Эрдогана, сказанные в субботу на митинге в городе Эскишехир.
Послы США, Германии, Франции, Канады, Нидерландов, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Новой Зеландии 18 октября сделали совместное заявление, в котором призвали освободить филантропа и правозащитника Османа Кавалу. Сразу после этого они были вызваны в МИД Турции.
64-летний Осман Кавала — турецкий бизнесмен, филантроп и правозащитник, который финансировал многие культурные и правозащитные проекты в своей стране и участвовал в их работе. Он работал, в частности, над примирением турецкого большинства с армянским и курдским меньшинствами Турции.
В ноябре 2017 года Кавала был арестован по обвинению в организации протестов на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году и в соучастии в попытке переворота в 2016 году.
В протестах 2013 года турецкая прокуратура увидела и руку американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса, которого многие авторитарные правители мира любят обвинять в заговоре против них.
О Соросе вспомнил на митинге в субботу и Реджеп Таийп Эрдоган.
"Человек по имени Кавала — это филиал Сороса в Турции! Десять послов просят за него в министерстве иностранных дел. Какое бесстыдство!" — заявил Эрдоган.
В феврале 2020 года Кавала был оправдан судом по делу о протестах 2013 года, но на свободу так и не вышел, поскольку прокуратура затребовала его ареста по другой статье, а чуть позже добавила еще и обвинения в шпионаже.
Кавала сказал на прошлой неделе в интервью — заочно, из тюремной камеры — агентству Франс-пресс, что чувствует себя инструментом, при помощи которого Эрдоган, правящий Турцией уже двадцать лет, пытается выставить оппозиционеров иностранными агентами.
В 2019 году Европейский суд по правам человека признал арест Кавалы преследованием по политическим мотивам и попыткой властей Турции "заставить замолчать активиста неправительственных организаций и правозащитника, отпугнуть других лиц от подобной деятельности и парализовать гражданское общество в стране".
В сентябре этого года Совет Европы дал Турции время до декабря, чтобы отпустить Кавалу до суда. В противном случае Совет Европы грозит принять дисциплинарные меры против Анкары.
Министерства иностранных дел большинства из десяти стран, чьих послов грозит выслать Эрдоган, к вечеру субботы эти угрозы еще не прокомментировали.
МИД Норвегии сообщил агентству Рейтер, что норвежское посольство в Анкаре пока не получало от турецких властей никакой информации о высылке посла.
"Наш посол не делал ничего такого, что заслуживало бы высылки. Мы продолжим призывать Турцию соблюдать демократические нормы и принцип верховенства закона, что она обязалась делать по Европейской конвенции о правах человека", — сказала агентству пресс-секретарь МИД Норвегии Труде Маасейде.
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