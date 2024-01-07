Президент США выступит с обращением "О положении дел в стране" 7 марта

 
"Голос Америки"
Joe Bidenas
Joe Bidenas
ФОТО: AFP / Scanpix

Джо Байден объявил, что выступит с ежегодным обращением к Конгрессу "О положении дел в стране" 7 марта.

"В этот сложный для нашей страны момент, - говорится в письме спикера Палаты представителей Майка Джонсона к Байдену, опубликованном в сети X, - я считаю своим священным долгом передать вам приглашение выступить на совместном заседании Конгресса в четверг, 7 марта 2024 года, чтобы вы могли выполнить свое обязательство по Конституции США и доложить о состоянии дел в нашей стране".

"С нетерпением жду этого, господин спикер", - ответил Байден в сети Х.

В этом году президент выступит перед Конгрессом позже обычного, после "супервторника" 5 марта - решающего этапа, когда обе партии проводят конкурсы по выдвижению кандидатов в нескольких штатах перед ноябрьскими президентскими выборами.

В прошлом подобные президентские обращения обычно планировались на конец января или на начало февраля.

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"Голос Америки"
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