Президент США выступит с обращением "О положении дел в стране" 7 марта

"В этот сложный для нашей страны момент, - говорится в письме спикера Палаты представителей Майка Джонсона к Байдену, опубликованном в сети X, - я считаю своим священным долгом передать вам приглашение выступить на совместном заседании Конгресса в четверг, 7 марта 2024 года, чтобы вы могли выполнить свое обязательство по Конституции США и доложить о состоянии дел в нашей стране".
"С нетерпением жду этого, господин спикер", - ответил Байден в сети Х.
В этом году президент выступит перед Конгрессом позже обычного, после "супервторника" 5 марта - решающего этапа, когда обе партии проводят конкурсы по выдвижению кандидатов в нескольких штатах перед ноябрьскими президентскими выборами.
В прошлом подобные президентские обращения обычно планировались на конец января или на начало февраля.