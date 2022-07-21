"Сегодня утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы", - сказано в сообщении.

79-летний политик находится на изоляции в Белом доме, он продолжит исполнять все свои обязанности в полном объеме. В изоляции Байден будет находиться до момента, пока не получит отрицательный тест.