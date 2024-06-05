Президент США прибыл во Францию на торжества в честь "Дня Д"

Она пройдёт 6 июня. В ней примут участие лидеры или представители десятков стран. Россия, в отличие от предыдущего такого мероприятия в 2014 году, не приглашена.
В пятницу, как ожидается, Байден выступит в Нормандии с программной речью о защите свободы и демократии. Как утверждают комментаторы, в своём выступлении он скажет о важности союзнических отношений США с другими странами Запада и непрямо раскритикует подход к внешней политике своего предполагаемого соперника на выборах Дональда Трампа, выступающего под лозунгом "Америка на первом месте". Ожидается, что будет затронута и тема войны в Украине и необходимости противостоять диктатурам.
В субботу в рамках государственного визита во Францию в Париже пройдут его переговоры с президентом этой страны Эммануэлем Макроном.
В ходе поездки во Францию Байден, как сообщается, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится 6 июня, когда оба лидера встретятся на памятном мероприятии в Нормандии.
На памятные мероприятия во Францию уже приехали ветераны Второй мировой войны из разных стран. Их около 200, многим уже больше ста лет. Ожидается участие короля Великобритании Карла III - это будет его первый зарубежный визит после того, как у него диагностировали онкологическое заболевание. Приедут и лидеры стран, против которых воевали союзники во Второй мировой войне - Германии и Италии. Первоначально организаторы намеревались пригласить и представителей России, но в конце мая стало известно, что российских официальных лиц на мероприятии не будет - в связи, как было объявлено, с продолжающейся агрессией против Украины. Советские солдаты не участвовали в высадке в Нормандии, однако в прошлом российских представителей приглашали на подобные мероприятия.