Президент США пообещал Украине дальнейшую помощь

Накануне вечером Конгресс США двухпартийным большинством голосов одобрил законопроект о временном бюджете сроком действия всего 45 дней во избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Однако этот документ не включает никакой помощи Украине. Группа республиканцев в законодательном органе, приближенных к бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу , выступает против любой дальнейшей помощи воюющей стране.

Глава Белого дома предупредил, что осталось не так много времени для утверждения нового пакета поддержки. В своем выступлении в воскресенье Байден заявил о "непреодолимом чувстве срочности" в вопросе одобрения Конгрессом помощи Киеву. Президент США призвал республиканцев не допустить нового бюджетного кризиса после истечения срока действия одобренного временного бюджета и выразил уверенность в том, что республиканцы и демократы "не допустят ненужную гибель еще большего числа людей в Украине по чисто политическим причинам".