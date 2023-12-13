Президент США подписал указ о выделении Украине 200 миллионов долларов военной помощи

Республиканцы в Конгрессе США по-прежнему блокируют утверждение нового транша военной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, увязывая это с внутриполитическими требованиями.

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине 200 миллионов долларов военной помощи. Этот пакет, как уточняется, выделяется из общего лимита, утвержденного еще год назад. При этом Белый дом предупредил, что без помощи Конгресса финансирование может иссякнуть к концу года.

Джо Байден, президент США:"Без дополнительного финансирования у нас не будет возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных задач. Путин рассчитывает на то, что Соединенные Штаты не смогут оказать помощь Украине Мы должны доказать ему, что он ошибается".

Владимир Зеленский, президент Украины:"Очень важно, чтобы к концу этого года мы смогли послать агрессору очень сильный сигнал о нашем единстве и единстве Украины, Америки, Европы, всего свободного мира".