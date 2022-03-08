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Американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты налагают запрет на импорт российского газа, нефти и угля.
Президент США объявил о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля
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По его словам, это шаг означает что американцы нанесли еще один мощный удар по путинскому руководству.

"Мы не примем участие в субсидировании войны Путина", - добавил Байден.

Несмотря на опасения роста цен на энергоносители, это решение поддержали обе ведущие американские партии.

Цены на нефть росли в ожидании этого объявления. Цена на цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%, до 130 долларов за баррель.

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Действия США имеют более срочный характер, чем в Европе, которая гораздо больше зависит от российской нефти и газа.

Британия и ЕС

Правительство Великобритании объявило, что постепенно откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.

Переходный период будет необходим, чтобы дать рынкам и бизнесу время приспособиться к новым реалиям и найти замену российской нефти, составляющей сейчас 8% потребления Соединенным Королевством.

ЕС также предпринял шаги по ограничению зависимости от российских энергоносителей, сообщив, что сократит потребность в них на две трети к конце года.

Британия меньше зависит от российских энергоносителей, чем многие страны Европы. Тем не менее российские поставки составляют 8% от общего объема, а российское дизельное топливо - 18%.

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