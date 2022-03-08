Президент США объявил о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля

По его словам, это шаг означает что американцы нанесли еще один мощный удар по путинскому руководству.
"Мы не примем участие в субсидировании войны Путина", - добавил Байден.
Несмотря на опасения роста цен на энергоносители, это решение поддержали обе ведущие американские партии.
Цены на нефть росли в ожидании этого объявления. Цена на цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%, до 130 долларов за баррель.
Действия США имеют более срочный характер, чем в Европе, которая гораздо больше зависит от российской нефти и газа.
Британия и ЕС
Правительство Великобритании объявило, что постепенно откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.
Переходный период будет необходим, чтобы дать рынкам и бизнесу время приспособиться к новым реалиям и найти замену российской нефти, составляющей сейчас 8% потребления Соединенным Королевством.
ЕС также предпринял шаги по ограничению зависимости от российских энергоносителей, сообщив, что сократит потребность в них на две трети к конце года.
Британия меньше зависит от российских энергоносителей, чем многие страны Европы. Тем не менее российские поставки составляют 8% от общего объема, а российское дизельное топливо - 18%.
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