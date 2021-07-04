Президент США Джозеф Байден допускает причастность России к новой масштабной кибератаке, от которой пострадали около 200 американских компаний. "Первоначально считалось, что это не российские власти, но мы в этом еще не уверены", - заявил глава Белого дома журналистам во время посещения штата Мичиган в субботу, 3 июля. Вашингтон отреагирует, если будет установлено, что за действиями хакеров стоит Москва, указал Байден. Глава государства поручил спецслужбам провести расследование.

Компьютеры пострадавших фирм заблокированы вирусом-вымогателем

Объектом новой кибератаки 1 июля стала IT-фирма Kaseya из Флориды. В результате только в Соединенных Штатах пострадали не менее 200 компаний, использующих ее программное обеспечение, а во всем мире взлом мог повлиять на деятельность около 1000 предприятий. Жертвами киберпреступников стали и несколько сетей супермаркетов Швеции, также пользующихся услугами Kaseya. Компания ESET заявила, что от действий злоумышленников пострадали фирмы как минимум в 17 странах.

Компьютеры этих компаний оказались заблокированы при помощи вируса-вымогателя. Представители фирмы Huntress Labs Inc., специализирующейся на обеспечении компьютерной безопасности, допускают, что за атаками киберпреступников может стоять русскоязычная группировка под названием REvil.

Байден и Путин в Женеве говорили о кибербезопасности

Президенты США и РФ Джозеф Байден и Владимир Путин провели переговоры в Женеве 16 июня. Среди прочего, участники встречи затронули тему кибербезопасности. Глава Белого дома предупредил российского коллегу о последствиях в случае продолжения нападений хакеров, действующих, по подозрению Вашингтона, с территории РФ. Саммит не привел к резкому повороту в российско-американских отношениях.