Президент США: нападение на американских военных в Иордании совершили проиранские боевики

 
"Голос Америки"
Joe Bidenas
Joe Bidenas
ФОТО: AFP / Scanpix

Трое американских военнослужащих погибли, и многие получили ранения в результате удара с использованием беспилотника по войскам США, дислоцированным на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы, заявил в воскресенье президент Джо Байден.

Ответственность за нападение президент возложил на группировки, поддерживаемые Ираном.

"Хотя мы пока собираем факты, касающиеся этого нападения, мы знаем, что оно было совершено радикальными военизированными группами, поддерживаемыми Ираном и действующими в Сирии и Ираке", – отмечается в заявлении Байдена.

Это первый случай гибели американских военнослужащих в регионе с момента начала войны в Газе. Как пояснил Байден, нападение произошло вечером в субботу.

"Мы ответим (на нападение)", – сказал президент.

"Мы будем продолжать делать то, что делали они, – бороться с терроризмом. И не сомневайтесь – мы привлечем к ответственности всех виновных в то время и тем способом, которые мы изберем", – подчеркнул Глава Белого дома.

В ходе состоявшегося в Южной Каролине предвыборного мероприятия с участием президента по его просьбе прошла минута молчания.

Согласно сообщению телеканала CNN, в результате нападения в Иордании ранено не менее двадцати военнослужащих.

По меньшей мере, 34 человека проходят обследование на предмет возможных черепно-мозговых травм, сообщил агентству Reuters представитель администрации. По словам двух разных официальных лиц, несколько раненых американских военнослужащих были эвакуированы с базы для дальнейшего лечения.

Двое американских официальных лиц заявили, что беспилотник нанес удар вблизи казарм рано утром, что, по-видимому, и объясняет значительное количество пострадавших.

"Исламское сопротивление в Ираке", зонтичная организация воинствующих группировок, поддерживаемых Ираном, заявила о нападениях на три базы, в том числе одну – на границе Иордании и Сирии.

"Пока мы еще собираем факты, но, скорее всего, это дело рук поддерживаемой Ираном военизированной группировки", – сказал другой представитель американского правительства.

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