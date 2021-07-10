США готовы ответить на действия хакеров из России, если проводимые ими кибератаки не прекратятся. Об этом президент Соединенных Штатов Джозеф Байден сообщил журналистам после телефонного звонка своего российскому коллеге Владимиру Путину в пятницу, 9 июля. Глава Белого дома не раскрыл подробности, однако утвердительно ответил на вопрос о возможности атак на российские серверы, с которых происходят нападения на структуры в США.

В ходе часовой беседы с Путиным Байден призвал его пресекать действия базирующихся в России киберпреступников. Вашингтон пойдет на любые меры, необходимые для защиты американского народа и критически важной инфраструктуры, подчеркнул Белый дом. Кремль же заверил собеседника, что готов пресекать "криминальные проявления в информационном пространстве" вместе с Соединенными Штатами.

Байден и Путин на встрече в Женеве 16 июня договорились о начале консультаций по стратегическим вопросам, включая кибербезопасность. Американский лидер предложил российскому коллеге список из 16 сфер, в которых хакерские атаки будут запрещены. Президент РФ впоследствии утверждал, что большая часть таких преступлений совершается с территории США. Саммит не привел к резкому повороту в российско-американских отношениях.