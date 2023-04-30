Затем Байден встретился с журналистами Ассоциации корреспондентов Белого дома. Такие встречи проходят ежегодно. В этом году многие журналисты носили значки с призывом освободить Гершковича.
В своей речи Байден подчеркнул важность свободы прессы."Пресса – не враг, а один из столпов свободного общества", – заявил он. На встрече присутствовала мать журналиста Остина Тайса, пропавшего без вести в Сирии в 2012 году. Байден заверил её, что пока не подтверждена смерть журналиста, США считают его живым и прилагают все усилия, чтобы найти его и вернуть на родину. "Журналистика – не преступление. Эван и Остин должны быть освобождены, и мы работаем над этим", – сказал Байден.
Ранее сестра Эвана Гершковича присутствовала на заседании Совета Безопасности ООН 24 апреля. Заседание проходило под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова, поскольку в апреле Россия являлась формальной страной – председателем Совбеза. Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд в своей речи упомянула о незаконном, по мнению США, задержании Гершковича в России и потребовала немедленно освободить его.
Журналист одного из ведущих американских изданий The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта. Суд отправил его в московский СИЗО. Гершковича подозревают в шпионаже. Он сам, редакция и американские власти категорически отрицают его вину. В случае признания виновным Гершковичу по российским законам может грозить до 20 лет лишения свободы.
Это первый случай ареста американского журналиста в России по обвинению в шпионаже со времён холодной войны.
В СИЗО журналисту отказывают в консульском доступе.
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