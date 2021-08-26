Президент США Джо Байден заявил, что ожидает, что российские власти привлекут к ответственности хакеров, осуществлявших атаки на американские компании и госучреждения. Об этом он заявил в среду, 25 августа, в Белом доме на совещании по кибербезопасности. На сайте Белого дома опубликована расшифровка выступления Байдена.
"И я мог бы добавить, что у меня был саммит с Владимиром Путиным, на котором я дал ему понять, что мы ожидаем, что он также привлечет их (хакеров. - Ред.) к ответственности, потому что они знают, где они и кто они", - отметил Байден.
Байден назвал кибербезопасность "глобальной проблемой" и призвал страны G7 "привлечь к ответственности те страны, которые укрывают преступников-вымогателей". Он также признал, что в области кибербезопасности в США существуют проблемы, в частности в этой сфере не хватает около полумиллиона специалистов. Поэтому он еще в мае издал распоряжение о модернизации защиты от киберпреступников.
Хакеры получили доступ к почте прокуроров
В конце июля министерство юстиции США сообщило, что хакеры из группировки APT, которых в США подозревают в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds, в 2020 году на протяжении месяцев имели доступ к электронной почте нескольких федеральных прокуроров страны. Об атаке хакеров на IT-компанию SolarWinds стало известно в декабре 2020 года. В числе прочих атаке подверглись министерства финансов и энергетики США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.
В Белом доме заявили, что причастная к преступлению хакерская группа предположительно работает на Службу внешней разведки РФ. В апреле 2021 года президент США Джо Байден объявил о введении санкций в отношении России в связи с хакерскими атаками и вмешательством в выборы. Кремль, однако, до сегодняшнего дня отрицает какую-либо причастность к действиям киберпреступников.
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