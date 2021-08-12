Президент США Байден проведет саммит "лидеров за демократию"

Президент США Джо Байден пригласил лидеров государств и гражданского общества на международный виртуальный саммит "лидеров за демократию", который запланирован на 9-10 декабря. На встрече, в которой, помимо глав государств и правительств, предлагается участвовать представителям гражданского общества, частного сектора и филантропам, будут обсуждаться "обязательства и инициативы по трем главным темам: противостояние авторитаризму, борьба с коррупцией и продвижение уважения к демократии", говорится в сообщении Белого дома, обнародованном в среду, 11 августа.

Детали, касающиеся приглашенных государств, пока неизвестны, однако запланированная конференция может стать альтернативой саммитам стран "большой двадцатки", в которых участвуют экономически сильные государства независимо от формы правления и, в частности, такие авторитарные страны, как Китай и Саудовская Аравия, отмечает агентство AFP.

В сообщении Белого дома отмечается, что "вызов нашего времени заключается в том, чтобы показать, что демократии улучшают жизнь собственных граждан и способны бороться с самыми серьезными мировыми проблемами". В предстоящем году планируется провести новый саммит "лидеров за демократию", чтобы "продемонстрировать успехи, достигнутые при выполнении взятых на себя обязательств".

Президент Байден в феврале заявил на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности, что авторитарные устремления создают угрозу для демократии во всем мире. Мир находится на переломном этапе, и демократия должна победить, сказал тогда американский президент.