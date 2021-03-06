Президент США Джо Байден продлил санкционный режим против Ирана, введенный Вашингтоном в 1995 году. "Действия и политика правительства Ирана по-прежнему представляют необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - говорится в документе за подписью Байдена, обнародованном на сайте Белого дома вечером в пятницу, 5 марта.
К опасным для США действиям Ирана Байден отнес "распространение и разработку ракет и других асимметричных и обычных вооружений, кампанию региональной агрессии, поддержку террористических группировок и зловредную деятельность Корпуса стражей Исламской революции и их приспешников". В документе указывается, что срок действия санкций против Ирана продлен на период после 15 марта 2021 года.
Санкции США на фоне возрождения атомной сделки с Ираном
Санкции США против Ирана продлеваются ежегодно, однако наблюдатели обратили внимание на тот факт, что на этот раз соответствующий шаг предпринят на фоне возможного возвращения США в международную атомную сделку с Ираном, как это обещал Байден в ходе предвыборной кампании. Вашингтон по инициативе президента Дональда Трампа вышел из договора в 2018 году. Иран в ответ начал постепенно отходить от обязательств, в частности, в вопросе обогащения урана.
США требуют, чтобы Иран сначала вернулся к полному соблюдению условий сделки и готовы в этом случае смягчить санкционный режим. Иран, однако. настаивает на обратном порядке действий.
Евросоюз предложил обсудить данную тему на неформальной встрече стран-участниц договора. США согласились, но Тегеран ответил отказом. Официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде пояснил, что Иран не видит условий для проведения такой встречи, поскольку в позиции Вашингтона не произошло никаких изменений.
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