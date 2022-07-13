Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на фоне продолжающихся там массовых протестов ранним утром в среду, 13 июля, бежал из страны на Мальдивы на борту самолета ВВС. Эту информацию распространили в соответствующем заявлении военно-воздушные силы Шри-Ланки.

По их данным, Раджапаксу сопровождала супруга и два телохранителя. Между тем агентство Reuters отмечает, что по действующему законодательству сотрудники миграционной службы не имели права препятствовать выезду главы государства из страны.

Мальдивский архипелаг находится в Индийском океане примерно в 700 км к западу от Шри-Ланки. Сообщается, что президент Шри-Ланки вылетел в столицу Мальдив Мале. В то же время источники Reuters в правительственных кругах утверждают, что оттуда он, скорее всего, направится в одну из других стран азиатского региона, отмечает Reuters.

Массовые протесты в Шри-Ланке

На фоне не стихающих в Шри-Ланке протестов Раджапакса 9 июля объявил, что 13 июля откажется от президентских полномочий с целью "мирного обеспечения передачи власти". Ранее в тот же день премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что он готов оставить свой пост по требованию партийных лидеров. Перед этим отставки президента и премьера на экстренном заседании потребовали лидеры политических партий страны.

Массовые волнения в Шри-Ланке начались в мае в свете сильнейшего экономического кризиса за последние 70 лет. 9 июля протестующие предприняли попытку штурмом взять резиденцию президента в крупнейшем городе страны Коломбо.

Как Раджапакса просил у Путина поддержки

Тремя днями ранее, 6 июля, Раджапакса написал в Twitter, что провел "очень продуктивный разговор по телефону" с президентом России Владимиром Путиным. "Поблагодарив его за поддержку, которую его правительство оказало Шри-Ланке при преодолении вызовов прошлого, я попросил его о кредите, чтобы импортировать в Шри-Ланку топливо для борьбы с текущими экономическими вызовами", - указал президент Шри-Ланки.

По собственным словам, он также предложил Путину возобновить полеты "Аэрофлота" в Шри-Ланку, поскольку "развитие двусторонних отношений в таких областях, как туризм, торговля и культура, имеют первостепенное значение для укрепления дружбы между двумя народами".