По предложению Вучича, его преемником во главе СПП стал министр обороны страны Милош Вучевич. Участники съезда поддержали безальтернативную кандидатуру 48-летнего главы Минобороны. Вучевич с 2016 года был одним из вице-председателей партии.
Вучич создаст новое движение, но не уйдет из партии
Согласно сербской конституции, Вучич должен был отказаться от поста лидера СПП еще в 2017 году, когда он впервые стал президентом страны, отмечает агентство dpa. Критики упрекают его в авторитарном стиле правления, контроле за органами юстиции и большинством СМИ. Милош Вучевич считается близким сторонником действующего президента Сербии, поэтому, по мнению наблюдателей, формальные перестановки в партии не повлияют на властные полномочия Вучича.
На съезде СПП в Крагуеваце президент Сербии объявил также, что намерен создать и возглавить новое общественное движение, которое объединит сербов вне зависимости от партийных предпочтений. В то же время Александар Вучич заявил, что останется членом СПП.
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