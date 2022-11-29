"Я не понимаю, что говорят эксперты, все используют все, что могут: Путин использует то, что у него есть, другие используют то, что у них есть. Я не оправдываю и не критикую. Когда они подумали, что Украина побеждает, русские стали лучше сражаться. Это будет намного дольше, и я ожидаю, что следующая зима будет более трудной, чем эта. Война будет продолжаться долгое время", - сказал президент Сербии в в интервью телеканалу Pink.