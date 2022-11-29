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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал войну между Украиной и Россией и заявил, что "конфликт закончится не скоро". Также Вучич заявил, что он "не русский, не украинец и не американец, который во все это ввязывается" и призвал стороны "найти решение".
Aleksandaras Vučičius
Aleksandaras Vučičius
© Imago / Scanpix

"Я не понимаю, что говорят эксперты, все используют все, что могут: Путин использует то, что у него есть, другие используют то, что у них есть. Я не оправдываю и не критикую. Когда они подумали, что Украина побеждает, русские стали лучше сражаться. Это будет намного дольше, и я ожидаю, что следующая зима будет более трудной, чем эта. Война будет продолжаться долгое время", - сказал президент Сербии в в интервью телеканалу Pink.

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УНИАН
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