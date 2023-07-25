Президент Румынии осудил удары РФ по черноморским портам

В ночь на понедельник порты Рени и Измаил, которые находятся недалеко от границы с Румынией, подверглись воздушной атаке российских ВКС. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в Измаиле. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк заявила в эфире всеукраинского телемарафона: "Есть попадание в один из портов, там поврежден ангар, в котором хранилось зерно, повреждено еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесено повреждение определенным портовым мощностям, кранам, тому, что обеспечивает работу порта".