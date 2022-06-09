Президент Польши Анджей Дуда подверг критике тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц и глава французского государства Эмманюэль Макрон продолжают вести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным — несмотря на продолжение войны России в Украине. Дуда дал изданию Bild интервью, которое в среду, 8 июня, размещено на сайте YouTube.

"Поражен всеми разговорами, которые ведутся с Путиным, особенно — канцлером Шольцем, президентом Эмманюэлем Макроном. Эти переговоры ни к чему не приводят", — отметил политик. По словам польского лидера, данные беседы скорее имеют эффект "своего рода легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине".

"Разве кто-нибудь говорил подобным образом с Гитлером?"

Один лишь Путин ответственен за отправку российских сил в Украину, отметил Дуда. Именно Путина поддерживают командующие войсками, добавил президент. "Разве кто-нибудь во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером?" — спросил польский лидер. "Кто-нибудь говорил, что тот (диктатор — Ред.) должен сохранить лицо? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера?" — продолжил Анджей Дуда. Подобных политиков он не знает, резюмировал глава польского государства.

До этого канцлер ФРГ проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о своем последнем по времени телефонном разговоре с президентами РФ и Франции 28 мая. Шольц и Зеленский согласны, что "необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, в первую очередь — морским путем", отметили в канцелярии. Лидеры двух стран продолжат обсуждать возможности поддержки Украины и будут "оставаться в тесном контакте", сообщила пресс-служба правительства Германии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда раскритиковал власти Германии, которые, по словам Дуды, не сдержали обещание, данное Польше — поставить танки взамен тех, которые Варшава предоставила Украине из собственных резервов. "Они не выполнили это обещание и, откровенно говоря, мы очень разочарованы из-за этого", — указал Дуда в интервью немецкой газете Die Welt. Согласно договоренности — восточноевропейские страны согласились направить обороняющейся от российского вторжения Украине танки советского производства и получить за них у Германии более современную боевую технику.

Глава МИД ФРГ: Тяжелые вооружения "не могут быть поставлены по щелчку"

После этого, 24 мая, в Берлине министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и ее польский коллега Збигнев Рау обсудили дальнейшую передачу оружия. Бербок отметила, что тяжелые вооружения "не могут быть поставлены нажатием кнопки или по щелчку пальцев". По ее словам, еще необходимо провести ревизию имеющейся техники и проверить, "что имеется в наличии, что должно быть отремонтировано или заказано".