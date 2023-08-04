Президент Нигера просит помощи у США и мирового сообщества

Он добавил, что соседние с Нигером страны все чаще приглашают "преступных российских наемников, таких как "группа Вагнера", в ущерб правам и достоинству своих народов". "Весь регион Сахель может подпасть под влияние России с помощью "группы Вагнера", жестокость и терроризм которой в полной мере проявились в Украине", - предостерег президент, добавив, что нестабильностью в Нигере воспользуются и джихадистские группировки, такие как "Боко Харам". Они могут использовать страну "как плацдарм для нападения на соседние государства и подрыва мира, безопасности и свободы во всем мире".