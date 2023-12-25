Президент Молдовы объявила о решении идти на второй срок

Санду, одержавшая победу на президентских выборах в декабре 2020 года, неоднократно осуждала вторжение России в Украину и обвинила Москву в подготовке государственного переворота с целью ее отстранения от власти. В свою очередь, посольство РФ в Кишиневе утверждало, что власти Молдовы "разжигают русофобию".

Санду попросила парламент, контролируемый ее союзниками в Партии действия и солидарности (PAS), начать работу над референдумом о европейской ориентации Молдовы. "Наше будущее - в европейской семье, и мы должны четко сказать - всей страной - какой путь мы выбираем для Молдовы. Я призываю парламент инициировать референдум следующей осенью, на котором голос граждан будет решающим", - заявила президент Молдовы.

Проевропейский президент Молдовы Майя Санду заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок в конце 2024 года, и призвала парламент начать подготовку к референдуму по вопросу о стремлении страны вступить в Европейский Союз. "Нам еще предстоит сделать важные шаги, и я обещаю продолжить работу, если вы окажете мне доверие на новый срок", - говорится в заявлении Санду, опубликованном на официальном сайте главы республики в воскресенье, 24 декабря.

Проигравший три года назад Додон осудил намерения Санду

Экс-президент Молдовы социалист Игорь Додон осудил как намерение Санду переизбраться, так и ее призыв к проведению референдума. "После 3 лет на посту Майе Санду нечего предложить, кроме референдума, чтобы "спастись" от политического утопления. Она надеется на то, что будет ассоциироваться с Европой, и это принесет ей новый мандат", - написал он в Facebook. Додон утверждает, что Санду "прошла политическую вершину" и "разочаровала и расстроила целый народ".

Додон заявил также, что на данный момент не рассматривает выдвижения своей кандидатуры на президентский пост. "Я уже был президентом страны, и у меня нет нездоровых амбиций снова стать главой государства любой ценой", - написал он, отметив, что намерен "вместе с другими оппозиционными партиями" найти "лучшего кандидата, чтобы спасти страну и граждан от Майи Санду".

Выборы пройдут в конце следующего года