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Несмотря не полный курс вакцинации, президент Латвии Эгил Левитс инфицировался Covid-19, сообщила руководитель медиацентра президентской канцелярии Юстина Дейчмане.
Новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс
Новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс
© AFP / Scanpix

В четверг президенту сделан ПЦР-тест, который подтвердил наличие заболевания. У президента легкие симптомы Covid-19.

В связи с заболеванием Левитса отменен запланированный 15-16 октября визит президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса в Латвию.

Ранее президент уже отложил встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом, который прибыл с рабочим визитом в Ригу сегодня.

Как ранее сообщила канцелярия, вечером 13 октября, вернувшись из рабочей поездки в Швецию, Левитс сдал экспресс-тест на Covid-19, который дал положительный результат. Сегодня президенту был сделан ПЦР-тест.

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Левитс весной этого года стал "амбассадором вакцинации" вместе с другими государственными лидерами, публично привившись вакциной AstraZeneca.

63-летний Алар Карис был избран президентом Эстонии 31 августа и вступил в должность 11 октября, сменив на этом посту Керсти Кальюлайд.

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