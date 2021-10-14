В четверг президенту сделан ПЦР-тест, который подтвердил наличие заболевания. У президента легкие симптомы Covid-19.
В связи с заболеванием Левитса отменен запланированный 15-16 октября визит президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса в Латвию.
Ранее президент уже отложил встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом, который прибыл с рабочим визитом в Ригу сегодня.
Как ранее сообщила канцелярия, вечером 13 октября, вернувшись из рабочей поездки в Швецию, Левитс сдал экспресс-тест на Covid-19, который дал положительный результат. Сегодня президенту был сделан ПЦР-тест.
Левитс весной этого года стал "амбассадором вакцинации" вместе с другими государственными лидерами, публично привившись вакциной AstraZeneca.
63-летний Алар Карис был избран президентом Эстонии 31 августа и вступил в должность 11 октября, сменив на этом посту Керсти Кальюлайд.
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