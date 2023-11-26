Президент Латвии в Киеве: Россия использует голод как оружие

В ходе рабочего визита в Украину Ринкевич принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию Голодомора, во втором Международном саммите продовольственной безопасности "Зерно из Украины", а также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем парламента Русланом Стефанчуком, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

В своем выступлении на саммите продовольственной безопасности президент осудил преступные действия России в Украине, использующей голод в качестве оружия.

"В 90-ю годовщину Голодомора мы чтим память его жертв. Сегодня мы вновь являемся свидетелями преступлений России против Украины и украинского народа. Россия вновь использует голод как оружие, но на этот раз Украина не одинока, ее поддерживают партнеры", - сказал Ринкевич.