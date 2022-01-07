"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы провести переговоры для мирного решения проблемы. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами", — заявил Токаев в своем обращении в эфире казахстанских телеканалов.

Ранее в казахстанских СМИ появилась информация, что в республике объявлен "критический красный" уровень террористической опасности.

Правоохранительные органы сообщили о задержании более 70 боевиков, совершивших нападения на административные здания, и более 30 мародеров. Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении "этой террористической угрозы".

В МВД Казахстана сообщали, что отказывающихся сложить оружие ждет уничтожение. В регионах страны было принято решение усилить патрулирование, выставлены блок-посты и ведется задержание нарушителей правопорядка. По данным министерства, убиты 26 участников беспорядков, еще 18 получили ранения. Также в ведомстве сообщили, что все городские администрации освобождены от протестующих и взяты под охрану.

Массовые акции протеста начались в Казахстане 2 января. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.