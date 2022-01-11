В новый состав кабмина вошли семь новых министров. В частности, новым министром национальной экономики назначен Алибек Куантыров, который ранее занимал должность вице-министра в Миннцэкономики. Министр энергетики стал Болат Акчулаков, который был управляющем директором по управлению активами госфонда «Самрук-Казына».
Должности сохранили вице-премьеры Роман Скляр, Ералы Тугжанов, Мухтар Тлебурди, который также останется главой МИД. Кроме того, на прежних постах останутся глава Минобороны Мурат Бектанов, глава МВД Ерлан Тургумбаев и еще семь министров.
5 января правительство Казахстана ушло в отставку на фоне массовых протестов из-за повышения цен на топливо. Токаев тогда заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане из-за повышения цен лежит на министерстве энергетики, а также на компаниях «Казмунайгаз» и «Казахгаз».
Протесты в стране начались 2 января. Вскоре они переросли в столкновения протестующих с силовиками. Министерство информации сообщало о 164 погибших во время акций, но затем удалило эту информацию. Власти также сообщали о гибели 17 силовиков.
Президент Казахстана на онлайн-саммите ОДКБ 10 января заявил, что в стране была совершена попытка государственного переворота.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр: из-за большого числа новых случаев решено в корне менять политику управления пандемией (9)
Из-за большого числа новых случаев коронавируса было...
Уровень жизни в Литве быстро поднимается до европейского: прогресс обусловят 4 фактора (91)
Экономическая деятельность и благосостояние в Литве в...
Вице-министр рассказала о переменах в вопросах тестирования, изоляции и масок (2)
В Литве распространяется штамм "омикрон", поэтому...
Профессор рассказал, когда будет пик распространения "омикрона" в Литве может быть по 5000-9000 случаев в сутки (5)
В Литве и во всей Европе быстро распространяется штамм...
Тайвань предлагает создать кредитный фонд в 1 млрд долларов на совместные проекты с Литвой (10)
Тайвань в ближайшее время предложит создать кредитный...