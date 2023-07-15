Президент Израиля осудил Стокгольм за разрешение сжечь Тору

Президент Израиля Ицхак Герцог подверг критике решение властей Швеции разрешить сжечь Тору, священную книгу в иудаизме. "Разрешение на порчу священных текстов - это не проявление свободы слова, а вопиющее подстрекательство и акт чистой ненависти", - написал глава государства в своем Twitter в пятницу, 14 июля.

Как президент государства Израиль, он осудил сожжение Корана, который является священным для мусульман всего мира, указал Херцог. По словам президента, он потрясен тем, "что такая же судьба теперь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа". Он призвал весь мир "однозначно осудить этот отвратительный акт".

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