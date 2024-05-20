Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета

Вертолет потерпел крушение в воскресенье в горах на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией.

Глава иранского Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд также говорил в эфире государственного телевидения, что спасатели не обнаружили признаков жизни на месте крушения.

Ранее спасатели, прибывшие на место крушения на северо-западе Ирана спустя 10 часов после падения вертолета, заявили, что никто не выжил.

В результате падения вертолета погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает агентство Tasnim.

Агентство Tasnim сообщало, что два из трех вертолетов из колонны благополучно добрались до пункта назначения. По информации агентства, они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабиана и министра дорог и городского развития Мехрдада Базарпаша.

Ночью агентство Anadolu, которое вело трансляцию с турецкого беспилотника, отправленного на поиски вертолета президента Ирана, сообщило, что дрон нашел в горах вероятное место крушения. К этому месту отправились команды спасателей.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди говорил, что очень плохие погодные условия мешали спасателям добраться до места происшествия.

Раиси возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, на границе с Азербайджаном, где он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии ввода в строй плотины на пограничной реке Аракс.

Раиси возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, на границе с Азербайджаном, где он с Алиевым участвовал в церемонии открытия дамбы на реке Аракс.

Международные санкции затрудняют ремонт и обслуживание вертолетов в Иране. Военно-воздушный флот страны также в основном сформировался еще до Исламской революции 1979 года.

63-летний президент Ирана Ибрахим Раиси считался ультраконсервативным политиком священнослужителем. Он стал заместителем прокурора Тегерана, когда ему было всего 25 лет, был прокурором Тегерана, в 2014 году стал генпрокурором Ирана. В 2019 году аятолла Хаменеи назначил его на влиятельную должность главы судебной власти страны.