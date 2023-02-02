Слова Зурабишвили цитирует агентство Bloomberg: "Россия уже практически проиграла все сражения, если не полностью войну. Грузинские вопросы тоже должны быть на столе переговоров. Россия должна усвоить, где проходят её границы".

Президент Грузии призвала западное сообщество требовать от президента России Владимира Путина вывода войск с международно признанной территории страны как одного из условий мирного соглашения с Украиной. Иначе, считает она, Запад совершит большую ошибку, как в 2008 и 2014 годах".

Южная Осетия и Абхазия входили в состав Грузинской ССР. В 1990-е обе территории провозгласили независимость, которую Грузия не признала. В 2008 году после "пятидневной войны" с Грузией Россия разместила на территории Южной Осетии и Абхазии свои войска и признала независимость самопровозглашённых республик, однако с ней согласны лишь четыре государства-члена ООН - Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия. Грузия считает эти территории своими, оккупированными Россией.

Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. При этом власти Грузии отказались присоединиться к санкциям, введённым странами Запада против Москвы после российского вторжения в Украину, и, хотя официально и поддерживают Украину, весьма сдержанны в своей риторике и действиях. Грузинская оппозиция обвиняет власти страны в пророссийской позиции.