Президент Грузии призвала сохранять курс на евроинтеграцию

Со своей стороны премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, обращаясь к собравшимся на параде, заявил, что страна, особенно в последние 4 года, прошла через попытки расшатать ее независимость и суверенитет. "Именно единство народа и избранных им властей позволили избежать многих угроз и предательств, в том числе и предательства президента Грузии. Несмотря на это в последние два года мы смогли сохранить мир", - сказал Кобахидзе.