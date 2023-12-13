Президент Грузии: отказ нашей стране в статусе кандидата в ЕС станет победой России

По словам Зурабишвили, отказ вызовет у грузин "огромное" разочарование, а у руководства России – такое же удовлетворение. "Россия будет считать, что Грузия остаётся в серой зоне", – сказала она, отметив, что для Кремля это означает, что с Грузией "можно играть".

Вопросы расширения Евросоюза рассмотрят на саммите организации 14–15 декабря. По его итогам Грузия может получить статус кандидата в члены ЕС, в котором ей отказали в прошлом году. Также Украине, Молдове и Боснии и Герцеговине могут разрешить начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

После российского вторжения в Украину грузинские власти продолжают курс на сближение с Западом, одновременно пытаясь не рассориться с Москвой. В октябре 2023 года правящая партия "Грузинская мечта", выступающая с более пророссийских позиций, пыталась объявить президенту Зурабишвили импичмент, но безуспешно. В интервью Радио Свобода глава государства обвинила партию в попытке "убить демократию и европейское будущее Грузии".