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Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами начавшей полеты в Россию Georgian Airways, чтобы не обогащать авиакомпанию.
Georgian Airways
Georgian Airways
© Reuters / Scanpix

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая в субботу, 20 мая, выполнила первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс из Тбилиси в Москву.

По словам Зурабишвили, авиакомпанию интересует только обогащение, и для достижения своих целей она хочет "воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения".

"Я воздержусь от использования борта до тех пор, пока он находится в руках Georgian Airways, чтобы не обогащать компанию", - сказала президент на брифинге, призвав сограждан присоединиться к бойкоту.

Критика прямого авиасообщения Грузии с Россией

Прямые рейсы из России в Грузию были запрещены Москвой с 2019 года. 10 мая 2023 года Владимир Путин отменил этот запрет. В этот же день был отменен визовый режим для граждан Грузии.

Зурабишвили назвала решения Путина "очередной российской провокацией", заявив, что возобновление прямого авиасообщения неприемлемо, пока РФ ведет войну в Украине и оккупирует грузинскую территорию.

Накануне, 19 мая, в аэропорту Тбилиси прошли протесты из-за прилета первого за четыре года рейса из Москвы, его выполнила российская авиакомпании "Азимут".

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Deutsche Welle

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