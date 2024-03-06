Президент Грузии о россиянах: не учат грузинский, не отличаются сочувствием к стране, но есть хорошие молодые люди

По словам Саломе Зурабишвили, грузинское правительство не предпринимает попыток как-то контролировать россиян, находящихся на территории страны.

"Некоторые из них уехали в другие страны, но те, кто остался, находятся в очень благоприятных условиях, у них [законно] годовые визы, они могут переехать в другую страну, затем снова вернуться [в Грузию], и их визы будут продлены. на следующий год. То есть, практически, jни могут утвердиться, но не учат грузинский язык, не отличаются сочувствием к Грузии, не признают оккупацию 20% территорий Грузии.

Я бы не сказала, что они являются пятой колонной, потому что они не пропутински настроены и не обязательно путинские агенты, хотя среди них могут быть и такие.. Никто их контролировать не пытался. Мы не имеем над ними особого контроля", — заявила президент Грузии.