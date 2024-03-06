Президент Грузии о россиянах: не учат грузинский, не отличаются сочувствием к стране, но есть хорошие молодые люди

 
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Sakartvelo prezidentė Salome Zurabišvili
Sakartvelo prezidentė Salome Zurabišvili
ФОТО: AFP / Scanpix

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House назвала "сложным вопросом" присутствие большого числа россиян в стране и назвала интеграцию граждан России в местное сообщество довольно слабой. Президент подчеркнула, что на сегодняшний день на территории Грузии находится порядка 70 тысяч граждан России.

По словам Саломе Зурабишвили, грузинское правительство не предпринимает попыток как-то контролировать россиян, находящихся на территории страны.

"Некоторые из них уехали в другие страны, но те, кто остался, находятся в очень благоприятных условиях, у них [законно] годовые визы, они могут переехать в другую страну, затем снова вернуться [в Грузию], и их визы будут продлены. на следующий год. То есть, практически, jни могут утвердиться, но не учат грузинский язык, не отличаются сочувствием к Грузии, не признают оккупацию 20% территорий Грузии.

Я бы не сказала, что они являются пятой колонной, потому что они не пропутински настроены и не обязательно путинские агенты, хотя среди них могут быть и такие.. Никто их контролировать не пытался. Мы не имеем над ними особого контроля", — заявила президент Грузии.

При этом Саломе Зурабошвили добавила, что среди россиян "есть хорошие молодые люди, талантливые в области технологий и компьютерных наук, которые могут стать хорошим дополнением к грузинской экономике". Приток россиян способствовал положительным экономическим показателям в Грузии, а квалифицированные и амбициозные приезжие могут оказать положительное влияние на экономику Грузии, но, как отметила Зурабошвили, "в целом это (приток россиян) нуждается в большем контроле, чем мы это делаем сейчас".

По мнению грузинского лидера, что эмигранты должны уважать культуру Грузии и отправлять детей в грузинские школы:

"Они должны вносить больший вклад в экономику и понимать, что живут в стране (даже если в прошлом она была завоевана их страной [Россией]), где они должны уважать людей, культуру, язык, самобытность этой страны и отправлять своих детей в грузинские школы, а не в русские школы, чтобы сделать их частью общества. Так что это тоже обязанность правительства".

В конце 2022-го Зурабошвили сказала, что, приняв россиян, грузины продемонстрировали свое гостеприимство, но оно не должно быть чрезмерным и неосторожным.

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