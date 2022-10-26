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Посещение бомбоубежища вряд ли входило в планы президента Германии во время визита в Черниговскую область на севере Украины. Спуститься туда его заставила воздушная тревога.
Frankas Walteris Steinmeieris
Frankas Walteris Steinmeieris
© dpa / Scanpix

Франк-Вальтер Штайнмайер, которого критиковали за прошлые предполагаемые связи с Россией, находится в Украине с миссией заверить Киев в поддержке Берлина.

Президент ФРГ пообещал Владимиру Зеленскому поставить ракетные системы залпового огня MARS, четыре гаубицы, а также современные системы ПВО IRIS-T.

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Украина срочно обращается к западным странам с просьбой усилить ее противовоздушную оборону в связи с недавними российскими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре по всей стране.

Во время пресс-конференции Штайнмайер обратился к украинскому народу.
Мы на вашей стороне, мы поддерживаем вас и будем продолжать это делать, экономически, политически, в военном отношении, столько, сколько потребуется" Германия, господин Президент, осуждает эскалационные шаги России, которые включают частичную мобилизацию и безответственную ядерную риторику", сказал Франк-Вальтер Штайнмайер

На фоне продолжающихся ракетных обстрелов, Москва не перестает утверждать, что Украина планирует использовать так называемую "грязную бомбу" на своей территории.

Украинские и западные официальные лица осудили это утверждение как "предлог для российской агрессии".

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Euronews

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