Он выступил с речью в воскресенье, 8 мая, на открытии конгресса Объединения немецких профсоюзов. В этот день в ФРГ отмечают 77-летнюю годовщину освобождения страны от национал-социализма.
"Это 8 мая — день войны", сказал Штайнмайер. По его словам, президент РФ Владимир Путин, напав на Украину, "окончательно разрушает основу европейского миропорядка". Нападение на Украину президент Германии считает и "нападением на идею либеральной демократии и на ценности, на которых она основана: это свобода, равенство, уважение прав человека и человеческого достоинства".
Штайнмайер резко раскритиковал Путина: "Когда он говорит о фашизме, о "денацификации", он лжет". Это "вероломное и циничное искажение истории", считает президент ФРГ. По его словам, путинское приравнивание борьбы с национал-социализмом "к своей жестокой, незаконной, агрессивной войне против Украины" тоже является вероломным и циничным надругательством над историей". "Под предлогом "денацификации" президент России "убивает даже тех людей, кто прошел через ад: в том числе, переживших Холокост", — подчеркнул глава германского государства.
Штайнмайер отметил, что эта война вынуждает Германию и Европу сделать болезненные выводы: "Мы были слишком уверены, что мир, свобода и процветание — это само собой разумеющиеся вещи". Президент ФРГ признал, что он лично тоже заблуждался и не верил в возможность того, что Путин "в своем имперском безумии" готов привести собственную страну к политическому, экономическому и моральному разорению.
Немецкий президент еще раз выразил поддержку Украине и сказал, что Германия делает это "с полной убежденностью и всем сердцем", как и ее европейские соседи.
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