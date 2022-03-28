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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил граждан Германии о неизбежных экономических потерях в связи с продолжающейся войной России против Украины, передает DW.
Frankas-Walteris Steinmeieris
Frankas-Walteris Steinmeieris
© Sputnik / Scanpix

ФРГ "ждут более тяжелые времена", отметил он в видеообращении в воскресенье, 27 марта, перед концертом солидарности с Украиной, проходившем в президентском дворце Бельвю в Берлине. "Мы должны быть готовы вынести их, если наша солидарность — не пустые слова. Наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям будут необходимы еще долгое время", — подчеркнул глава государства", — заявил глава государства.

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Концерт солидарности был организован президентом ФРГ и Берлинским филармоническим оркестром. В основе программы были произведения известного украинского композитора Валентина Сильвестрова, который в 84 года вынужден был бежать из Украины. Сильвестров сам исполнил на рояле недавнюю композицию, ставшую своеобразной квинтэссенцией впечатлений от его вынужденной эмиграции.

Посол Украины отказался присутствовать на концерте

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался присутствовать на концерте солидарности, организованном федеральным президентом. ""Только российские солисты, никаких украинцев. Оскорбление. Извините, я буду держаться подальше", — написал он в своем Twitter 27 марта.

В ответ официальный представитель президента ФРГ Церстин Гаммелин выразила сожаление решением посла. По ее словам, концерт мог стать знаком поддержки Украины. "Жаль, что мы не можем послать этот сигнал вместе", — подчеркнула она.

"Мой Бог, почему для федерального президента так трудно осознать, что пока русские бомбы падают на города и день и ночь убивают тысячи мирных жителей, у нас, украинцев, нет никакого стремления к "великой русской культуре", — написал в ответ Мельник в своем Twitter.

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Deutsche Welle
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