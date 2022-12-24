Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем телеобращении к Рождеству призвал немцев быть сплоченными и не терять веры в свои силы. "Если в этом году было что-то хорошее, то это - осознание, что вместе мы преодолеем все трудности", подчеркнул Штайнмайер. Его выступление будет показано по телевидению вечером в субботу, 24 декабря.
Глава германского государства также призвал сограждан и дальше проявлять солидарность с Украиной. "До тех пор пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению, угрозам и угнетению", - заявил он. "Жестокое российское нападение на Украину, возвращение войны в Европу, ужасающие страдания украинцев, как и опасения эскалации боевых действий - все это пугает многих людей в нашей стране", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер. Поэтому "самое большое наше желание в этом году - чтобы снова наступил мир", подчеркнул президент ФРГ. В этом еще больше нуждаются как украинцы, которые были вынуждены покинуть свою страну и приехали к нам, так и их семьи в Украине, добавил Штайнмайер.
"Мир с Россией не должен поощрять захват земель"
Президент Германии обозначил четкие границы для возможного мирного соглашения с Россией: "Это должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и не оставляет народ Украины один на один с произволом и насилием оккупантов". По его словам, такой мир "еще не осязаем".
Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил о последствиях войны в Украине, в первую очередь экономических, для немцев. Жители Германии несут эти тяготы, поскольку им небезразлична судьба украинцев, их борьба за свободу, и потому что они проявляют солидарность и человечность, отметил президент. По его словам, Украина защищается с большим мужеством, Европа сплочена, и Германия снова превосходит себя перед лицом многих вызовов. "Мы не поддались панике, мы не позволили внести раскол в наши ряды. Наше демократическое государство облегчает тяжелейшее бремя (для граждан и компаний. - Ред.), и многие в компаниях работают над тем, чтобы выйти из кризиса с новыми силами", - сказал Штайнмайер.
Не забывать о борьбе с изменением климата
Одновременно он предупредил, что, помимо войны и экономических трудностей, нельзя забывать и о других неотложных проблемах. "Борьба с изменением климата не утратила актуальности", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер, выразив пожелание, чтобы и "пожилые люди были готовы к изменениям в конце своей жизни". Косвенно коснувшись темы скандальных акций протеста движения "Последнее поколение", президент Германии сказал, что ему хотелось бы, чтобы молодые люди активно участвовали в общественных процессах, были критичными, но при этом не вредили делу защиты климата, настраивая других против себя. "У всех нас одна цель: чтобы молодежь была не "последним поколением", а первым поколением экологически чистого мира", - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.
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