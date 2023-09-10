Президент ФРГ осудил РПЦ за поддержку вторжения в Украину

Ранее папа римский Франциск рассказывал, что вскоре после начала войны, в марте 2022 года, он поговорил по Zoom с патриархом РПЦ Кириллом. В ходе беседы патриарх, по словам папы римского, по бумажке зачитывал причины, оправдывающие российское вторжение в Украину. "Мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарника", - прокомментировал разговор Франциск.