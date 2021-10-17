17 октября 1961 года, под конец войны за независимость Алжира, парижская полиция жестоко разогнала демонстрацию парижских алжирцев. Десятки человек были застрелены или утонули в Сене, куда полицейские бросали демонстрантов.

Точное число жертв этого побоища до сих пор не известно. Власти Франции в самом конце прошлого века, почти через сорок лет после трагедии, признали смерть сорока человек, но по некоторым другим оценкам жертв могло быть больше двухсот.

Хотя французские власти признали факт расправы над демонстрантами больше двадцати лет назад, президенты Франции до Макрона на эту тему не выступали.

Эмманюэль Макрон принял участие в траурной церемонии у моста через Сену, где шестьдесят лет назад началась многотысячная демонстрация парижских алжирцев. Они протестовали против введения в столице комендантского часа для алжирцев.

В заявлении, выпущенном администрацией Макрона, говорится, что шестьдесят лет назад полицейские под руководством шефа парижской полиции Мориса Папона совершили множество преступлений. Согласно тексту заявления, в ходе "жестокого, кровавого" разгона демонстрации были убиты десятки протестовавших, множество участников марша было ранено, 12 тысяч человек арестованы.

Мориса Папона в 1999 году посадили в тюрьму на десять лет, но не за убийство алжирцев на демонстрации, а за то, что он, будучи начальником полиции Бордо в вишистской Франции, участвовал в отправке евреев в нацистские лагеря смерти.

При этом уже в 2002 году Папон вышел на свободу по состоянию здоровья. Ему тогда было 92 года.

А до того, как всплыло обвинение в соучастии в холокосте, карьера Папона складывалась превосходно. В том же 1961 году президент Шарль де Голль вручил префекту парижской полиции высшую награду страны, орден Почетного легиона; в 1968 году Папон стал депутатом парламента, затем - министром при президенте Валери Жискар-д-Эстене.

Хорошо, но мало

Некоторых общественных деятелей выступление Макрона разочаровало: они ожидали более четкого признания вины и ответственности французских властей.

Макрон не принес извинений за бойню 17 октября 1969 года и вообще речей не произносил - Елисейский дворец только выпустил письменное заявление.

"Это прогресс, но дело не завершено. Мы ожидали большего. Это сделал не один Папон. В центре Парижа людей пытали, убивали, и там, наверху, об этом прекрасно знали", - сказала агентству Франс-пресс Мимуна Аджам из антирасистской организации Africa93. Она хотела бы, чтобы разгон демонстрации алжирцев был признан преступлением со стороны государства.

Первая церемония поминовения жерт трагедии 1961 года была организована мэром Парижа лишь спустя сорок лет, в 2001 году.