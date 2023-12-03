Президент Франции призвал Израиль пересмотреть цели в войне

Комментируя объявленную премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху цель полностью уничтожить террористическую организацию ХАМАС, Макрон сказал: "Что такое полное уничтожение ХАМАС и верит ли кто-то, что оно возможно? Если да, то война продлится десять лет". На этом фоне президент Франции призвал сделать более интенсивными "усилия по достижению долгосрочного перемирия" в секторе Газа.

Переговоры в Катаре по сектору Газа

В тот же день, 2 декабря, Макрон отправился из Дубая в Доху для встречи с главой государства - эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани - и обсуждения с ним дальнейших возможностей по возобновлению перемирия между Израилем и ХАМАС, а также освобождению заложников, остающихся во власти боевиков. Однако ко времени прибытия французского президента в столицу Катара ее уже покинули представители Израиля на переговорах. Израильские власти отозвали их, сочтя, что консультации "зашли в тупик".