aA
Президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, касающиеся намерения Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО, сообщил офис финского президента.
Saulis Niinisto
Saulis Niinisto
© AP / Scanpix

"Разговор был открытым и прямолинейным, но велся без обострений. Считалось важным избегать напряженности", - говорится в сообщении. Отмечается, что беседа была инициирована финской стороной. Финляндия "хочет корректно и профессионально решить практические вопросы, вытекающие из соседства с Россией", - сказал Ниинистё. Он выразил обеспокоенность человеческими страданиями из-за боевых действий в Украине и вновь призвал Москву к миру.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Новый порядок пугает врачей: после операции пациентов будут выписывать еще быстрее

Новый порядок, подписанный министром Литвы Арунасом...

Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам

"Эта война объединила много разных людей": Евгений Соколов рассказал, как в Клайпеде помогают украинцам, и почему разговоры о пассивных русских - миф

Война в Украине сплотила литовское общество, отодвинув...

Российские войска покинули Харьков: Украина перешла в контрнаступление

Украинская армия перешла в контрнаступление в...

Уличные туалеты остались и в крупных городах Литвы: жители разочарованы (1)

В каждом 6-м доме в довольно больших городах Литвы и...

Romo Kalantos žūties paminėjimo šūkis ant automobilio Čikagoje. JAV XX a. 7- 8 dešimtmetis. Nuotraukos autorius C. Genutis (Raimundo Kaminsko archyvas) Paskutinė Romo Kalantos nuotrauka. Kaunas, 1972 m. „Dėl mano mirties kalta tik santvarka“. Įrašas, kurį asmeninėje užrašų knygelėje paliko R. Kalanta. Kaunas, 1972 m. Iš Kauno IX forto muziejaus

Советская власть считала Каланту опасным и после смерти

Ромас Каланта родился 22 февраля 1953 г. в Алитусе . До 1963 г....