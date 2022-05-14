"Разговор был открытым и прямолинейным, но велся без обострений. Считалось важным избегать напряженности", - говорится в сообщении. Отмечается, что беседа была инициирована финской стороной. Финляндия "хочет корректно и профессионально решить практические вопросы, вытекающие из соседства с Россией", - сказал Ниинистё. Он выразил обеспокоенность человеческими страданиями из-за боевых действий в Украине и вновь призвал Москву к миру.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый порядок пугает врачей: после операции пациентов будут выписывать еще быстрее
Новый порядок, подписанный министром Литвы Арунасом...
"Эта война объединила много разных людей": Евгений Соколов рассказал, как в Клайпеде помогают украинцам, и почему разговоры о пассивных русских - миф
Война в Украине сплотила литовское общество, отодвинув...
Российские войска покинули Харьков: Украина перешла в контрнаступление
Украинская армия перешла в контрнаступление в...
Уличные туалеты остались и в крупных городах Литвы: жители разочарованы (1)
В каждом 6-м доме в довольно больших городах Литвы и...
Советская власть считала Каланту опасным и после смерти
Ромас Каланта родился 22 февраля 1953 г. в Алитусе . До 1963 г....