"Разговор был открытым и прямолинейным, но велся без обострений. Считалось важным избегать напряженности", - говорится в сообщении. Отмечается, что беседа была инициирована финской стороной. Финляндия "хочет корректно и профессионально решить практические вопросы, вытекающие из соседства с Россией", - сказал Ниинистё. Он выразил обеспокоенность человеческими страданиями из-за боевых действий в Украине и вновь призвал Москву к миру.