Президент Финляндии: если будет применено ядерное оружие – это конец

 
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Suomijos prezidentas Sauli Niinisto
Suomijos prezidentas Sauli Niinisto
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Президент Финляндии Саули Ниинистё предупреждает об опасности расширения войны в Украине, пишет Yle.

Президент Ниинистё считает, что пока не видно решения для войны в Украине. Об этом он сегодня заявил во время встречи с политическими журналистами.

– Россия сейчас находится в глубокой обороне, – указал глава государства.

По словам Ниинистё, возможность расширения военных действий в Украине постоянно отслеживается. Президент заявил, что к риску применения ядерного оружия относятся серьезно.

– Если будет применено ядерное оружие – это конец, – считает Ниинистё.

Журналист Yle спросил, как Финляндия относится к тому, что Украина наносит удары по российской территории, и как госруководство отреагирует, если нападения будут совершать с помощью оружия, предоставленного Финляндией. Президент подчеркнул, что переданное Финляндией оружие для Украины используется исключительно для оборонительных действий.

На мероприятии Ниинистё еще раз напомнил европейским странам о необходимости позаботиться о собственной обороне.

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