Поскольку президент планирует посетить Афганистан в апреле, а обязательным условием для въезда в страну является вакцинация, то она попросила сделать инъекцию себе, а также всем членам делегации.
Кальюлайд заявила, что все одобренные ЕС вакцины являются качественными и заслуживают доверия независимо от того, где они сделаны. При этом вакцинированным следует продолжать соблюдать коронавирусные правила — носить маску и соблюдать дистанцию, поскольку ни одна вакцина не гарантирует стопроцентной защиты.
Кальюлайд также обратилась к жителям страны по-русски, призвав всех принять участие в вакцинации.
"Я думаю, что стоит использовать эту возможность, если имеется возможность вакцинироваться. И знаете, AstraZeneca — это вакцина, которая больше всего похожа на вакцину "Спутник", — сказала президент Эстонии.
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