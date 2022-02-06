Президент Чехии Милош Земан поставил под сомнение значимость угрозы вторжения России в Украину. Москва "не сумасшедшая", заявил он в воскресенье, 6 февраля. По словам Земана, Россия понимает, что в случае нападения приобретет гораздо меньше, чем потеряет из-за последующих за эскалацией санкций Запада.

Чешский лидер охарактеризовал конфликт вокруг Украины как "войну слов", которую, по его мнению, подогревают как Россия, так и западные державы. Кроме того, глава государства, являющийся главнокомандующим Вооруженных сил Чехии, выступил против отправки военнослужащих в другие страны в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Земан назвал "бряцанием оружием" возможную переброску чешских сил в соседнюю с Украиной Словакию. При этом чешский министр иностранных дел Ян Липавский ранее утверждал, что отправка дополнительных сил Североатлантического альянса в восточные государства блока послужит и безопасности самой Чехии.

Реакция МИД Украины

Между тем высказывания официальной Праги не остались незамеченными в Киеве. "Еще одна попытка президента Земана навредить украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В то же время глава чешского внешнеполитического ведомства Липавский, по мнению Кулебы, "представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность Чехии и Европе в целом несет агрессия РФ в отношении Украины".

Российские войска у украинской границы

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ со второй половины 2021 года перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.