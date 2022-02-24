Президент Чехии Милош Земан жестко раскритиковал решение президента России Владимира Путина объявить войну против Украины, названную Кремлем "специальной военной операцией" в Донбассе. Этот шаг Москвы является "неспровоцированной агрессией" и "преступлением против мира", заявил глава чешского государства в четверг, 24 февраля. Земан призвал к более жестким санкциям в отношении России, в том числе к отключению РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Президент Чехии: Позиция Кремля навредит самой России

"Нерациональное решение" руководства РФ нанесет значительный ущерб самому российскому государству, подчеркнул Земан. "Безумца нужно изолировать и защищать от него не словами, а конкретными действиями", - отметил президент. Он выразил полную поддержку Украине, ее руководству и народу.

Чешский лидер выразил уверенность в том, что накал ситуации удастся снизить "не трусливым компромиссом, а решительной реакцией на действия агрессора". "Мы должны действовать как смелые люди, которые не позволяют себе наслаждаться агрессией", - указал Земан.

"Спецоперация в Донбассе"

Президент РФ в ночь на 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

Россия признала "ДНР" и "ЛНР"

Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.

Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания, США и Канада приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.