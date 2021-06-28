«Я могу понять геев и лесбиянок. Но знаете, кого я вообще не понимаю? Трансгендеров», — заявил президент Чехии. По его мнению, люди, которые делают операцию по смене пола, «совершают преступление в виде самоповреждения». Земан сказал, что каждая операция — это риск, и добавил: «Трансгендерные люди мне действительно отвратительны».

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Говоря о трансгендерных людях, президент Чехии отвечал на вопрос о принятом в Венгрии законе, запрещающего школьные материалы и другой контент для детей, который может считаться «пропагандирующим гомосексуальность». После принятия документа комиссия Евросоюза инициировала судебный процесс против венгерского законодательства, c критикой венгерских властей выступили 17 из 27 лидеров стран Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон признал углубляющийся раскол между странами ЕС из-за консервативных лидеров некоторых стран. Он отметил, что борьба с гомофобными законами означает защиту индивидуальных свобод и человеческого достоинства. При этом Венгрия, по его мнению, должна остаться членом союза.

Премьер-министр Дании Марк Рютте в свою очередь сказал, что Венгрия, принимая такие законы, должна подумать, нужно ли ей оставаться в ЕС. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, открытый гей, предложил сократить финансирование Венгрии со стороны ЕС.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, комментируя заявления коллег, назвал себя борцом за свободу и отметил, что закон направлен не против ЛГБТ, а на гарантию прав родителей о принятии решения о сексуальном воспитании детей.

Среди членов ЕС открыто поддержали Орбана только власти Польши и Словении.